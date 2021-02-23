انفوجراف انفوجراف Advertisements كيف تحصل علي معاش تكافل وكرامة وماهي الشروط ؟ انفوجراف الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:15 م Advertisements كيف تحصل علي معاش تكافل وكرامة وماهي الشروط ؟ انفوجراف أخبار تهمك عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا منذ ساعة و 6 دقيقة عقدة حمراء ونهاية "كلين شيت" الشناوي.. 10 أرقام مثيرة من هزيمة الأهلي المفاجئة أمام سيمبا التنزاني منذ ساعة و نصف السيسي يوجه بالاستمرار في دراسة تداعيات كورونا على الاقتصاد منذ أقل من ساعتين عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا منذ ساعة 3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال منذ أقل من ساعتين الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك منذ ساعتين و 55 دقيقة تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو) منذ حوالي 22 ساعة تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني منذ ساعتين و 46 دقيقة عاجل.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا منذ ساعتين و 54 دقيقة عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق منذ حوالي 13 ساعة عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني منذ ساعة و نصف لم تكن أجواء كرة.. تصريح مثير من موسيماني بشأن مباراة الأهلي وسيمبا منذ أقل من ساعة تمساح وأسود.. أجهزة الأمن تعثر على حيوانات مفترسة بالجيزة منذ 41 دقيقة عاجل.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على موسيماني بعد السقوط ضد سيمبا منذ ساعتين و 27 دقيقة Advertisements