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التنمية المحلية: استمرار الاستنفار بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ (فيديو)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
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كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن استعدادات المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها أغلب المحافظات اليوم الثلاثاء.

وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية ""دي ام سي" إن محافظة الإسكندرية شهدت أمطارًا غزيرة منذ الرابعة صباح اليوم الثلاثاء، مع سقوط أمطار خفيفة على محافظتي مطروح وكفر الشيخ وتم التعامل مع تراكمات المياه ورفعها بواسطة معدات التنمية المحلية بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات للوزراة مرتبطة بغرف العمليات على مستوى الـ27 محافظات، مع استمرار رفع درجات الاستعداد خاصة بالمحافظات المعرضة لموجة الطقس السيئ واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين كافة الجهات ومتابعة أعمدة الإنارة والمحولات الكهربائية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وناشد مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، المواطنين بأن يكونوا فعالين بمبادرة "صوتك مسموع" والاتصال بأرقام 01150606783 و15330 لتلقي شكاوى المواطنين من الأمطار وموجة الطقس السيئ.

وكانت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 24 فبراير2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط السواحل الغربية.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رأس سدر- الطور) على فترات متقطعة (60% تقريبًا) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الزعفرانة- رأس غارب – الغردقة - القصير) على فترات متقطعة (50% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

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