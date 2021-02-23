Advertisements متى تنطلق حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا؟ (انفوجراف) الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:18 م Advertisements متى تنطلق حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا؟ (انفوجراف) أخبار تهمك عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو) منذ حوالي 4 ساعات تمساح وأسود.. أجهزة الأمن تعثر على حيوانات مفترسة بالجيزة منذ 42 دقيقة تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو) منذ حوالي 22 ساعة عاجل.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا منذ ساعتين و 54 دقيقة الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على موسيماني بعد السقوط ضد سيمبا منذ ساعتين و 27 دقيقة 3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال منذ أقل من ساعتين عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا منذ ساعة و 6 دقيقة عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني منذ ساعة و نصف عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق منذ حوالي 13 ساعة عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك منذ ساعتين و 55 دقيقة عقدة حمراء ونهاية "كلين شيت" الشناوي.. 10 أرقام مثيرة من هزيمة الأهلي المفاجئة أمام سيمبا التنزاني منذ ساعة و نصف عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا منذ ساعة لم تكن أجواء كرة.. تصريح مثير من موسيماني بشأن مباراة الأهلي وسيمبا منذ أقل من ساعة السيسي يوجه بالاستمرار في دراسة تداعيات كورونا على الاقتصاد منذ أقل من ساعتين تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني منذ ساعتين و 46 دقيقة Advertisements