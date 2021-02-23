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الكاف يعلن موعد مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراتي المنتخب الوطني الأول، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون نهاية العام الجاري.

 

وكان كاف، أعلن عن مواجهة المنتخب الوطني ضد منتخب كينيا على ملعب الأخير يوم 25 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

 

فيما تقرر أن يستضيف الفراعنة نظيره منتخب جزر القمر على ملعب القاهرة الدولي، في ختام مباريات المجموعات، يوم 29 مارس المقبل.

 

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني.

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