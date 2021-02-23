شاهد.. أحدث ظهور للفنانة آثار الحكيم.. هل تغيرت كثيرًا؟





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للفنانة المعتزلة آثار الحكيم، وذلك في ظهور نادر لها بعد فترة من الغياب.



وخطفت الحكيم الأنظار، إبان تواجدها على هامش فعاليات احتفال لجنة السلام بالمنطقة الروتارية 2451، بمناسبة اليوم السلام العالمي.



وأطلت الفنانة المعتزلة، خلال الاحتفالية بفستان طويل وفضفاض وبأكمام طويلة، مزج بين اللونين الأسود والرمادي، مع مكياج بسيط أضفى جمالا على جمال ملامحها.



وعلّق الجمهور على أن وجهها مازال جميلًا كما هو، وخال من التجاعيد الكثيفة، كما اكملت جمال إطلالتها بتسريحة شعر منسدل، مع ارتدائها نظارة طبية، كما حرص العديد من الحضور على التقاط صور تذكارية معاها.



يُذكر أن فعاليات احتفال لجنة السلام أُقيمت أمس بالمنطقة الروتارية 2451 بمناسبة اليوم السلام العالمي، داخل أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور كبير.