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الأوقاف توزع دفعة جديدة من الزي الأزهري على الأئمة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف عن توفير الزي الأزهري للائمة، وتوزيع الدفعة الثانية من صرف الزي الثاني للأئمة من الزي الأزهري، وعددهم ( 2350) إمامًا.

ويوزع الزي بمحافظات (الأقصر – البحيرة – الجيزة – الغربية – القاهرة – سوهاج – القليوبية – الشرقية – قنا -كفر الشيخ – بني سويف – الفيوم ) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (4863) زيًا أزهريًا.

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