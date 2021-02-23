الأوقاف توزع دفعة جديدة من الزي الأزهري على الأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف عن توفير الزي الأزهري للائمة، وتوزيع الدفعة الثانية من صرف الزي الثاني للأئمة من الزي الأزهري، وعددهم ( 2350) إمامًا.



ويوزع الزي بمحافظات (الأقصر – البحيرة – الجيزة – الغربية – القاهرة – سوهاج – القليوبية – الشرقية – قنا -كفر الشيخ – بني سويف – الفيوم ) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (4863) زيًا أزهريًا.

