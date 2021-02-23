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جمال شعبان: مريض القلب الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا (فيديو)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب القومي سابقًا، إن مريض القلب هو الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا خاصة في الموجة الثانية، مطالبًا بتقوية الجهاز المناعي من خلال تناول غذاء صحي، وممارسة الرياضة، والبعد عن التدخين، وعدم تناول الكحوليات، والسلام النفسي.

وأضاف "شعبان"، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا هو مرض أوعية دموية؛ حيث أنه إذا أدى لجلطة في الشريان التاجي، فقد يؤدي إلى سكتة مفاجئة، أو اختلال كهربائي وأزمة قلبية، وأحيانًا قد يؤدي إلى اضطراب في عضلة القلب.

وتابع: "الموجة الثانية من فيروس كورونا بفضل الله بدأت تنحصر، ولكن ما زالت هناك إصابات تحدث يوميًا، وبإذن الله لن تحدث موجة ثالثة"، قائلًا: "إحنا مش عارفين مين المستهدف من فيروس كورونا، ولكن من يعاني من الضغط والسكر عليه ألا يخرج من المنزل إلا للظروف القصوى، وعليه أن يلزم بيته".

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