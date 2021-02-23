70 دقيقة لعب.. تعادل سلبي بين الزمالك وتونجيث في مباراة متكافئة





ويلتقي الزمالك مع تونجيث السنغالي، في المباراة التي تقام بينهما حاليا لحساب الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.





وفشل كلا الفريقان في تسجيل أي هدف قبل انتهاء اللقاء بـ20 دقيقة، في مباراة متكافئة بين الفريقين.





وشهدت الدقيقة 15 فرصة خطيرة لفريق تونجيث، رد عليها أسامة فيصل برأسية قوية.





وفي الشوط الثاني جاءت أخطر فرص المباراة في الدقيقة 67 عن طريقة مهاجم تونجيث الذي وضع الكرة أعلى المرمى وهو في انفراد تام أمام جنش.

بعد مرور 70 دقيقة لعب، لا يزال التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك أمام مضيفه فريق تونجيث السنغالي.