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أحمد موسى عن حادث غرق مركب مريوط: "واقعة مؤسفة للغاية"

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:34 م
داليا الحسين
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علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث غرق مركب في بحيرة مريوط غرب الإسكندرية قائلاًَ: "واقعة مؤسفة للغاية".

وقال موسى خلال برنامج"على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن أجهزة الدولة تتابع الحادث منذ اللحظات الأولى، مقدما العزاء لأهالي الضحايا.

كما قدم التحية لرجال الإنقاذ والمواطنين الذين تعانوا معهم، مردفا "20 شخص بدؤوا الرحلة في مركبين، لكنهم قرر العودة بمركب واحدة".

وتساءل موسى: "هل من المسموح تحرك أي شخص بمركب داخل البحيرة دون اشتراط وجود رخصة ؟ كل هذه تساؤلات".

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