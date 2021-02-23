تعتبر الكيك من الحلويات المفضلة للكثير من الناس، ويمكنك إعدادها بطريقة سريعة وسهلة ولا تستغرق وقت كبير منك، لذلك نقدم لك طريق عمل الكيك في المنزل وطرق تزيينها.





طرق عمل الكيك في المنزل وتزيينها





مقادير الكيكة العادية





احضري 4 بيضات، مع 2 كوب من الدقيق، ونصف كوب سكر، بجانب 3/4 كوب زيت، وجهزي 2 ملعقة كبيرة بيكنج باودر مع قشر برتقال حسب الرغبة، وفانيلا حسب الرغبة





طريقة عمل الكيكة العادية





اخلطي البيض، السكر، الزيت والحليب معا حتى التجانس.





ضيفي على الخليط البايكنغ باودر ثم الطحين تدريجيا وقلبي بيديك أو بالمدرب الكهربائي.

اسكبي خليط الكيك في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالطحين.





ضعي قالب الكيك في الفرن لمدة 40 دقيقة في درجة حرارة 180 درجة، للحصول على كيكة لذيذة وهشة.





مقادير الكيك بالشيكولاتة "الجاتوه"





جهزي كوبا من الدقيق، وملعقة من الباكينج باودر، بجانب كوب من الزيت ، وكوب من السكر البودرة أو الناعم، وكوب من اللبن، مع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائله (مقدار ربع ملعقه صغيرة فانيليا بودره ).





وجهزي 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام أو الكراميل، وجهزي بيضة، مع ملعقه من القشدة.





طريقة عمل مقادير الكيك بالشيكولاتة "الجاتوه"





اخلطي كوب الدقيق مع البيكنج باودر بعد القيام بنخل الدقيق.





ضعي كوب الزيت والسكر واللبن والكاكاو في الخلاط واضربي المكونات جيدًا.





احفظي كوب من هذا الخليك في الثلاجة لاستخدامه كصوص للشاتو.





ضعي البيضه والفانيليا والقشدة على باقي الخليط واخفقيه بقوة جيدا حتى يمتزج جيدا ثم قومي بصبه في وعاء عميق.





اخلطي الدقيق مع هذا الخليط الذي قمت باعداده تدريجيا مع الضرب بمضرب البيض حتى تصبح العجينه ذات قواما متماسكا.





احضري صينيه الخاصه بالفرن الحجم الذى يناسبك ثم قومي بدهنها بزبدة أو بزيت و ضعي رشة من الدقيق

ضعي خليط العجين السابق اعداد و قومي بتوزيعه بشكل متساوى في الصينية.





اضبطي درجة حرارة الفرن على 180 درجة ثم ضعي الصينيه في الفرن واتركيها لساعة.





اتركيها لتبرد تماما ثم اخرجي كوب الخليط من الثلاجة ثم ضعيه فوق الكيك .





طرق تزيين الكيك



