Advertisements

طرق عمل الكيك في المنزل وتزيينها

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:29 م
الكيك - صورة أرشيفية
الكيك - صورة أرشيفية
Advertisements
تعتبر الكيك من الحلويات المفضلة للكثير من الناس، ويمكنك إعدادها بطريقة سريعة وسهلة ولا تستغرق وقت كبير منك، لذلك نقدم لك طريق عمل الكيك في المنزل وطرق تزيينها.

طرق عمل الكيك في المنزل وتزيينها

مقادير الكيكة العادية

احضري 4 بيضات، مع 2 كوب من الدقيق، ونصف كوب سكر، بجانب 3/4 كوب زيت، وجهزي 2 ملعقة كبيرة بيكنج باودر مع قشر برتقال حسب الرغبة، وفانيلا حسب الرغبة

طريقة عمل الكيكة العادية

اخلطي البيض، السكر، الزيت والحليب معا حتى التجانس.

ضيفي على الخليط البايكنغ باودر ثم الطحين تدريجيا وقلبي بيديك أو بالمدرب الكهربائي.
اسكبي خليط الكيك في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالطحين.

ضعي قالب الكيك في الفرن لمدة 40 دقيقة في درجة حرارة 180 درجة، للحصول على كيكة لذيذة وهشة.

مقادير الكيك بالشيكولاتة "الجاتوه"

جهزي كوبا من الدقيق، وملعقة من الباكينج باودر، بجانب كوب من الزيت ، وكوب من السكر البودرة أو الناعم، وكوب من اللبن، مع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائله (مقدار ربع ملعقه صغيرة فانيليا بودره ).

وجهزي 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام أو الكراميل، وجهزي بيضة، مع ملعقه من القشدة.

طريقة عمل مقادير الكيك بالشيكولاتة "الجاتوه"

اخلطي كوب الدقيق مع البيكنج باودر بعد القيام بنخل الدقيق.

ضعي كوب الزيت والسكر واللبن والكاكاو في الخلاط واضربي المكونات جيدًا.

احفظي كوب من هذا الخليك في الثلاجة لاستخدامه كصوص للشاتو.

ضعي البيضه والفانيليا والقشدة على باقي الخليط واخفقيه بقوة جيدا حتى يمتزج جيدا ثم قومي بصبه في وعاء عميق.

اخلطي الدقيق مع هذا الخليط الذي قمت باعداده تدريجيا مع الضرب بمضرب البيض حتى تصبح العجينه ذات قواما متماسكا.

احضري صينيه الخاصه بالفرن الحجم الذى يناسبك ثم قومي بدهنها بزبدة أو بزيت و ضعي رشة من الدقيق
ضعي خليط العجين السابق اعداد و قومي بتوزيعه بشكل متساوى في الصينية.

اضبطي درجة حرارة الفرن على 180 درجة ثم ضعي الصينيه في الفرن واتركيها لساعة.

اتركيها لتبرد تماما ثم اخرجي كوب الخليط من الثلاجة ثم ضعيه فوق الكيك .

طرق تزيين الكيك

كما يمكنك سيدتي استخدام الكريمة البيضاء وكريمة الشوكولاتة وكريمة المطبخ والفواكه لتزيين الكيك.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على موسيماني بعد السقوط ضد سيمبا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ ساعة و نصف

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

السيسي يوجه بالاستمرار في دراسة تداعيات كورونا على الاقتصاد

منذ أقل من ساعتين

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 3 ساعات

عقدة حمراء ونهاية "كلين شيت" الشناوي.. 10 أرقام مثيرة من هزيمة الأهلي المفاجئة أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

لم تكن أجواء كرة.. تصريح مثير من موسيماني بشأن مباراة الأهلي وسيمبا

منذ أقل من ساعة

تمساح وأسود.. أجهزة الأمن تعثر على حيوانات مفترسة بالجيزة

منذ 39 دقيقة

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:48 م

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

06:43 م

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

06:17 م

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»