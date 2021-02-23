محافظ القليوبية يتابع تصريف مياه الأمطار على الطريق الزراعي

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تصريف مياه الأمطار على طول طريق مصر الإسكندرية الزراعي، بداية من بنها حتى مدينة شبرا الخيمة، للتأكد من عدم وجود تراكمات للمياه، وسلامة عملية صرف مياه الأمطار بها عن طريق بالوعات الصرف بداخل الأنفاق وعلى الطريق الزراعى.



وشهدت بعض مدن محافظة القليوبية، اليوم، سقوط أمطار متوسطة بعدد من مدن المحافظة، مع إعلان المحافظة حالة الطوارئ.



وأصدر المحافظ تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة، ولرؤساء المدن والأحياء، بضرورة السرعة في التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.



وشدد المحافظ، على استمرار عمل المعدات وسيارات كسح المياه من قبل مجالس المدن وشركة مياه الشرب، حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته.



وأشار المحافظ، أنه سبق إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار، وجرى تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، كما أجرت المحافظه مناورات لسرعة التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية، وجرى متابعة مشروع شبكات تصريف الأمطار بنطاق مركز ومدينة قليوب والذي أوشك على الانتهاء وتسليم الأعمال الخاصة به.