Advertisements

محافظ القليوبية يتابع تصريف مياه الأمطار على الطريق الزراعي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تصريف مياه الأمطار على طول طريق مصر الإسكندرية الزراعي، بداية من بنها حتى مدينة شبرا الخيمة، للتأكد من عدم وجود تراكمات للمياه، وسلامة عملية صرف مياه الأمطار بها عن طريق بالوعات الصرف بداخل الأنفاق وعلى الطريق الزراعى.

وشهدت بعض مدن محافظة القليوبية، اليوم، سقوط أمطار متوسطة بعدد من مدن المحافظة، مع إعلان المحافظة حالة الطوارئ.

وأصدر المحافظ تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة، ولرؤساء المدن والأحياء، بضرورة السرعة في التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ، على استمرار عمل المعدات وسيارات كسح المياه من قبل مجالس المدن وشركة مياه الشرب، حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته.

وأشار المحافظ، أنه سبق إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار، وجرى تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، كما أجرت المحافظه مناورات لسرعة التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية، وجرى متابعة مشروع شبكات تصريف الأمطار بنطاق مركز ومدينة قليوب والذي أوشك على الانتهاء وتسليم الأعمال الخاصة به.
محافظ القليوبية يتابع تصريف مياه الأمطار على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية يتابع تصريف مياه الأمطار على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية يتابع تصريف مياه الأمطار على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية يتابع تصريف مياه الأمطار على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية يتابع تصريف مياه الأمطار على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية يتابع تصريف مياه الأمطار على الطريق الزراعي

أخبار تهمك

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 13 ساعة

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ ساعتين

تمساح وأسود.. أجهزة الأمن تعثر على حيوانات مفترسة بالجيزة

منذ أقل من ساعة

السيسي يوجه بالاستمرار في دراسة تداعيات كورونا على الاقتصاد

منذ ساعتين

لم تكن أجواء كرة.. تصريح مثير من موسيماني بشأن مباراة الأهلي وسيمبا

منذ ساعة

داليا البحيري: "عارفين اللي يزعل الصعايدة يحصله ايه؟"

منذ نصف ساعة

عقدة حمراء ونهاية "كلين شيت" الشناوي.. 10 أرقام مثيرة من هزيمة الأهلي المفاجئة أمام سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:48 م

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

06:43 م

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

04:23 م

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»