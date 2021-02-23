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الأرصاد: تحسن كبير في الأحوال الجوية بداية من الأسبوع المقبل

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السيئ بدأت مساء أمس الاثنين على السلوم امتدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء على الإسكندرية ودمياط وبعض محافظات الدلتا.

وأضافت "إيمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أن محافظات القاهرة الكبرى شهدت سقوط أمطار غزيرة مستمرة على مناطق من شمال الصعيد، مشيرة إلى استمرارية سقوط الأمطار على شمال ووسط سيناء مع احتمالية تكون السيول.

وأشارت إلى هناك فرص سقوط أمطار حتى بداية الساعات الأولى من يوم الأربعاء، ولكن لن تخلف وراءها مشاكل أو تجمعات فيما تستمر سقوط الأمطار على محافظتي بورسعيد والإسماعيلية حتى ظهر غدا الأربعاء وارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا لتصل إلى 20 درجة مئوية.

وأوضحت أن الموجات الحالية التي تشهدها البلاد ترجع إلى التغيرات المناخية بسب الملوثات الكثيرة، وارتفاع درجة الحرارة 2 درجة والتي تسببت في ذوبان الجليد والتصحر، مؤكدة أنه مع بداية الأسبوع المقبل سيكون هناك تحسن تام في الأحوال الجوية، لافتة إلى أن فصل الشتاء مستمر حتى 20 مارس المقبل ومن الوارد أن يكون هناك حالة من حالات عدم الاستقرار خلال هذه الفترة.

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