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الخميس.. جيهان عبد الله في ضيافة "معكم منى الشاذلي"

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحل الإذاعية جيهان عبد الله ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.


 تتحدث "جيهان" خلال اللقاء عن دورها في مسلسل "في بيتنا روبوت"، حيث قدمت صوت شخصية الروبوت زومبا، وحققت من خلاله انتشارا كبيرا. كما تكشف كواليس عملها في الإذاعة، حيث تعد صاحبة أحد أشهر الأصوات المصرية في السنوات الماضية، ليس فقط من خلال ميكروفون برنامجها الشهير "أجمد 7 الساعة 7"، لكن أيضًا عبر أدائها العديد من أصوات "الدوبلاج". 


كما تستضيف "الشاذلي" الدكتورة سحر سليم أستاذة الأشعة التشخصية في كلية الطب جامعة القاهرة، وتأتي الاستضافة على خلفية حل لغز مقتل الفرعون "سقنن-رع" عن طريق استخدام تقنيات العلم التجريبي.


 توضح "سليم" خلال الحلقة السيناريو الكامل ليوم وفاة الفرعون العظيم؛ كما كشفت عن الضربات القاتلة التي وجهها له الهكسوس أثناء معركة الكرامة التي قادها سقنن رع، وأكملها من بعده ابنه كاموس وابنه أحمس، بهدف طرد الهكسوس.
 

وفي الحلقة نفسها؛ تستضيف منى الشاذلي الطفلة "سارة أحمد"، وذلك على خلفية احتفاء الفنان عمرو دياب بالطفلة، بعد أن قامت بعزف إحدى أغانيه ببراعة.

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