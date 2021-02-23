جمال شعبان: انكسار موجة كورونا أمر إيجابي (فيديو)

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب القومي سابقًا، إن الوضع الوبائي لكورونا يشهد تراجعا في إصابات فيروس كورونا بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن انكسار موجة كورونا أمر إيجابي، لكن الأهم استمرار الالتزام بارتداء الكمامة، مشيدا بقرار تعليق الدراسة كونه ساهم في تراجع إصابات كورونا.



وأضاف "شعبان"، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للوضع الوبائي قد نكون تخطينا ذروة الموجة الثانية التى تبدو في أواخرها، ونتمنى عدم حدوث موجة ثالثة، مشيرًا إلى أن لقاحات فيروس كورونا توفر حماية جزئية بنسب كبيرة.



وتابع: "أتمنى إنتاج مصر لقاح خاص بها، كونها تمتلك نخبة هائلة من العلماء والباحثين، مشيرًا إلى أن لقاح أسترازينكا يعتمد على فيروس خامل، مشيدًا بوصول دفعات من لقاح كورونا الصيني إلى مصر.

