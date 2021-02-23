محافظ الإسكندرية يكشف أسباب غرق مركب بحيرة مريوط

علق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على حادث بحيرة مريوط قائلًا إن المركب التي غرقت في البحيرة غير مرخصة وتسير بشكل عشوائي وليس لها مراسي ثابتة، مشيرا إلى أن بحيرة مريوط عميقة جدا واستخدامها خطير للغاية،



وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن شهود العيان أكدوا أن المركب اصطدم بأحد الصخور أدي إلى غرقه في البحيرة.



وأضاف أن شهود العيان أكدوا إيضا أن الأسرتين خرجوا إلى إحدى الجزر في البحيرة لتناول مشروب الشاي، موضحا أنهما ذهبوا على مركبتين ولكن عادوا على مركب واحد التي لم تستوعب حملتهم.



وتابع: "انتهت عمليات البحث من نصف ساعة مع حلول الظلام"، لافتا إلى أن 9 ضحايا و5 مصابين في حادث مركب بحيرة مريوط، ومازال يوجد مفقودين.

