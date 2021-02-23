Advertisements

غداً.. محمد عدوية ضيف زهرة رامي في إصحي بإنرجي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
 
يحل النجم محمد عدوية، ضيفاً على زهرة رامي، في برنامجها "اصحي بإنرجي"، غداً الإربعاء، على راديو إينرجي.

وعلى مدار الحلقة يتحدث عدوية عن أحدث أعماله النفية، والسبب وراء غيابه الفترة الأخيرة، ويأتي برنامج إصحي بإنرجي في تمام الساعة السابعة صباحاً، ويستمر بثه على مدار ثلاث ساعات.

كان قد طرح الفنان محمد عدوية، أحدث أعماله الغنائية "مش بالساهل" عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وتقول كلمات أغنية "مش بالساهل" لمحمد عدوية: "مش بالساهل، نقابل حد يستاهل، زمن بيعلّي في الجاهل، وبيرخص ولاد الناس.. شوفتوا الخيبة، بقوا بيتباهوا بالعيبة، سلامة النية دي مصيبة، مبتجبش إلا وجع الراس.. والطيبة بتترد بقسوة، ناس ياما بتطلع ولا تسوى وميتعاشروش.. يحترموك بس عشان قرشك، وعينهم بتبص في كرشك مبيتكسفوش"، مش بالساهل" كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبد المنعم، إنتاج شركة كلمة للإنتاج الفني.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ ساعتين

السيسي يوجه بالاستمرار في دراسة تداعيات كورونا على الاقتصاد

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يسقط أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

داليا البحيري: "عارفين اللي يزعل الصعايدة يحصله ايه؟"

منذ نصف ساعة

عقدة حمراء ونهاية "كلين شيت" الشناوي.. 10 أرقام مثيرة من هزيمة الأهلي المفاجئة أمام سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 13 ساعة

تمساح وأسود.. أجهزة الأمن تعثر على حيوانات مفترسة بالجيزة

منذ أقل من ساعة

لم تكن أجواء كرة.. تصريح مثير من موسيماني بشأن مباراة الأهلي وسيمبا

منذ ساعة

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:48 م

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

06:43 م

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

04:23 م

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»