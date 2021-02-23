غداً.. محمد عدوية ضيف زهرة رامي في إصحي بإنرجي

يحل النجم محمد عدوية، ضيفاً على زهرة رامي، في برنامجها "اصحي بإنرجي"، غداً الإربعاء، على راديو إينرجي.





وعلى مدار الحلقة يتحدث عدوية عن أحدث أعماله النفية، والسبب وراء غيابه الفترة الأخيرة، ويأتي برنامج إصحي بإنرجي في تمام الساعة السابعة صباحاً، ويستمر بثه على مدار ثلاث ساعات.



