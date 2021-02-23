غداً.. محمد عدوية ضيف زهرة رامي في إصحي بإنرجي

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غداً.. محمد عدوية ضيف زهرة رامي في إصحي بإنرجي
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:44 م
الفجر الفني
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يحل النجم محمد عدوية، ضيفاً على زهرة رامي، في برنامجها "اصحي بإنرجي"، غداً الإربعاء، على راديو إينرجي.
وعلى مدار الحلقة يتحدث عدوية عن أحدث أعماله النفية، والسبب وراء غيابه الفترة الأخيرة، ويأتي برنامج إصحي بإنرجي في تمام الساعة السابعة صباحاً، ويستمر بثه على مدار ثلاث ساعات.
كان قد طرح الفنان محمد عدوية، أحدث أعماله الغنائية "مش بالساهل" عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وتقول كلمات أغنية "مش بالساهل" لمحمد عدوية: "مش بالساهل، نقابل حد يستاهل، زمن بيعلّي في الجاهل، وبيرخص ولاد الناس.. شوفتوا الخيبة، بقوا بيتباهوا بالعيبة، سلامة النية دي مصيبة، مبتجبش إلا وجع الراس.. والطيبة بتترد بقسوة، ناس ياما بتطلع ولا تسوى وميتعاشروش.. يحترموك بس عشان قرشك، وعينهم بتبص في كرشك مبيتكسفوش"، مش بالساهل" كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبد المنعم، إنتاج شركة كلمة للإنتاج الفني.
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