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فوائد تناول الينسون للطفل.. يعالج أمراض الجهاز الهضمي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يتعرض الكثير من الأطفال حديثي الولادة لـ"المغص"، وذلك يجعلهم يدخلون في نوبات بكاء مستمرة، وتسعى الامهات للبحث عن أشياء بديلة لتهدئة الطفل ومساعدته.

ونقدم لكِ عيزيزتي فيما يلي فوائد تناول اليانسون للطفل

فوائد تناول اليانسون للطفل

1- يعالج مشكلة تجمُّع الغازات في المعدة، ودخول الهواء، ما يضغط على بطن الطفل، ويُشعِره بالألم وعدم الراحة.

2- يعالج التهاب الحلق واحتقانه، ويساعد الجسم على طرد البلغم.

3- يهدِّئ الأمعاء، وينشِّط عملية الهضم.

4- يفيد في الشتاء بوقاية الطفل من الأمراض، وزيادة من مناعته، وتدفئته.

5- يفتح شهيته على الطعام، ومن المعروف أن بعض الأطفال حديثي الولادة يرفضون شرب الحليب، خاصة الذي يرضعون الحليب الصناعي. ويمكن إضافة قليل من اليانسون إلى الحليب في بعض الرضعات.

6- يهدِّئ أعصاب الطفل، ويساعده على الاسترخاء.

7- يدر البول، بالتالي مساعدة الطفل الرضيع على التخلص من السوائل الزائدة السامة في جسمه، ويرافق ذلك في الغالب خروج الغازات.

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