كيف يمكن التحكم في الشهية؟.. أخصائي تعذية علاجية يُوضح (فيديو)

قال الدكتور خالد غزالي، أخصائي التغذية العلاجية، إن الإنسان عندما يُقلل تناول الطعام لخفض وزنه يشعر بصداع، وقد يتعرض للاكتئاب، معقبًا: "الشخص بيكون عايز سكريات".



وأضاف "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن هناك إمكانية للتحكم في الشهية من خلال تناول النباتات العشبية التي تعمل على تقليل الشهية مثل الشاي الأخضر أو القهوة الخضراء.



وتابع: "مريض السمنة من الممكن أن يتناول كافة أنواع الطعام، ولكن بكميات معينة، مضيفًا أن مريض السمنة من الممكن أن يتناول بعض الألياف التي تساعد على خفض الوزن"، قائلا: "في ألياف بتزيد 50 ضعف لما الواحد بيشرب مياه، وهذه الأعشاب تُقلل تناول الطعام بصورة كبيرة، وبالتالي ينخفض الوزن مع مرور الوقت".

