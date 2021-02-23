وفد الاقتصادي الاردني يبحث في بغداد تعزيز التعاون المشترك واقامة المدينة الاقتصادية





أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، حرص الأردن على تعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق الشقيق في كافة المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة، ويترجم رؤى وتوجيهات قيادتي البلدين.

جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية أجرتها المهندسة علي مع وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز في بغداد اليوم الثلاثاء بحضور السفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر العقلة والامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ورئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير والوفد الحكومي المرافق. ويضم الوفد الأردني الذي بدأ زيارة عمل للعاصمة العراقية بغداد مساء أمس الاثنين، وزيرا الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبى، والصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، وعددا من مسؤولي الوزارتين وممثلين عن القطاع الخاص .

وتأتي زيارة الوفد في اطار استكمال المباحثات الثنائية الهادفة الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية، وذلك متابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والفريق الوزاري إلى بغداد مؤخرا، لبحث مجالات التعاون التجاري والاقتصادي وزيارة وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز للأردن والوفد المرافق للأردن الأسبوع الماضي.

كما تهدف الى اطلاع القطاع الخاص على الفرص المتاحة للتكامل الصناعي بين البلدين في عدة قطاعات مثل الصناعة الدوائية والادوية البيطرية. ويضم الوفد الصناعي أيضا عددا من ممثلي الشركات الصناعية الدوائية وجمعية رجال الاعمال. وأكدت المهندسة علي سعي الاردن لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل مشاريع استراتيجية تسهم في تعظيم امكانات البلدين، ويتيح الفرص التجارية والاقتصادية للقطاع الخاص الأردني والعراقي.

من جانبه قال وزير الصناعة العراقي إن العراق مهتم بتطوير التعاون الاقتصادي مع الاردن في كافة المجالات والعمل على تحقيق التكامل في مجالات الصناعة خاصة الدوائية منها. وتابع الوزيران الإجراءات المتعلقة بإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة. وعقد على هامش الزيارة اجتماع موسع ضم وزيرا الصناعة في البلدين الشقيقين والسفير الاردني لدى العراق والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ومسؤولين من وزارتي الصناعة في كلا البلدين ووفد القطاع الخاص الذي ضم ممثلون عن القطاعين الصناعي والتجاري، وحضره من الجانب العراقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي وممثلو شركات صناعية. وأشار الوزيران الى أن الأردن والعراق توصلا مؤخرا الى العديد من التفاهمات التي من شأنها زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها، ما يتطلب مواصلة العمل لأجل تنشيط التجارة البينية وتحفيز قيام الاستثمارات في كلا البلدين.

وتم خلال الاجتماع بحث الفرص المتاحة في مجالات التجارة والتكامل الصناعي والاستثماري. ودعا الوزيران القطاع الخاص في كلا البلدين لاستثمار الفرص المتاحة والنتائج الإيجابية على صعيد تحفيز التعاون الاقتصادي بينهما والجهود المبذولة لإزالة اي معيقات، ووضع بروتوكول تعاون بين القطاع الصناعي الأردني والعراقي.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ان الأردن والعراق يمتلكان مقومات تحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات ما يتطلب مضاعفة الجهود ومواصلة اللقاءات على الصعيدين الحكومي والخاص للارتقاء بمجالات التعاون.

وأضاف أن الأردن يرتبط بشراكة اقتصادية منذ سنوات طويلة مع العراق، ونأمل أن يتم معالجة الصعوبات التي تحد من التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة ما يشجع أيضا على إقامة الاستثمارات، مقترحا إقامة توأمه بين غرفة صناعة الاردن واتحاد الصناعات العراقي. وقال رئيس اتحاد الصناعات العراقي الدكتور أحمد الصادق، انه سيتم وبالتنسيق مع غرفة صناعة الاردن مأسسة آليات التعاون بين القطاع الصناعي في الاردن والعراق وتعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة مرحبا بمقترح الجغبير. وعرض ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين مقترحاتهم ورؤيتهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وخاصة في مجالي التجارة والاستثمار والصعوبات التي تواجههم.

وزار الوفد الأردني هيئة البحث والتطوير الصناعي وعددا من الشركات الصناعية في العراق. ويرتبط الأردن والعراق بعدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصحة والتعليم والتجارة وغيرها.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 448.3 مليون دينار خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي.

ومن المزمع ان يعقد الوفد الاردني لقاء موسعا مساء اليوم، مع عدد من الوزراء العراقيين، في حين يواصل الوفد الأردني يوم غد الاربعاء، لقاءاته وزياراته لعدد من المنشآت الاقتصادية العراقية.