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هل الإصابة بكورونا يسبب ارتفاع ضربات القلب؟ (فيديو)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:49 م
شيماء حسن
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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب القومي سابقًا، إن الشعور بخفقان القلب دليل على وجود خلل، خاصة أن القلب هو سر الحياة، موضحًا أن هناك من ولد بقلبين ولكنه لم يعش حتى سن البلوغ، ولذلك فمعجزة النص القرآني تتمثل في قوله تعالى: "ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه".

وأضاف "شعبان"، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن عدد ضربات القلب هو 100 ألف دقة في اليوم، مشيرًا إلى أن سرعة ضربات القلب يأتي مصحوبا بعدم الطمأنينة، مؤكدًا أن الشعور بخفقات القلب دليل على وجود خلل لأن الطبيعي هو عدم الشعور بذلك.

وتابع: "سرعة نبضات القلب، أو النشاط الكهربائى الزائد فى القلب، يدل على وجود خلل فى منظومة القلب، وهو ما ينعكس على نبضات القلب وعدم انتظامها".

وأشار إلى أنه لا علاقة لارتفاع ضربات القلب بالإصابة بفيروس كورونا، حيث أن الفيروس لا يستهدف القلب وإنما يستهدف الجهاز التنفسي، مؤكدًا أن زيادة عدد ضربات القلب قد يكون له العديد من الأسباب الأخرى مثل المعاناه من فقر الدم أو الأنيميا.

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