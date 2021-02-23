للرجل.. طرق بسيطة لمصالحة زوجتك بعد الشجار

لا تخلو الحياة الزوجية من المشكلات والشجارات، التي قد تصال إلى درجة قد تؤدي إلى الانفصال في نهاية المطاف، ولكن على الرجل أن يحرص للابتعاد عن النتائج الكارثية.





ولا بد من اتخاذ إجراءات بعد الشجار للتخفيف من حدة تبعاته السلبية، وأورد موقع "باسيل" الإلكتروني 5 أشياء على المرء فعلها بعد الشجار مع شريك حياته، على النحو التالي:





احصل على بعض المرح





بحسب الخبراء فإن مشاعر المرح تساعد الأجسام على الاسترخاء، فتهدأ الأعصاب، ويُمكن التفكير بشكل أكثر منطقية، لذا لا بد من بعض المرح بعد الشجار مع الشريك كمشاهدة فيلم كوميدي أو الخروج مع الأصدقاء، لمناقشة المشكلة بعد ذلك مع الشريك بهدوء وروية بعيدًا الغضب والتوتر.





كن إيجابيا





حاول أن لا تدع الغضب يؤثر سلبًا على علاقتك بالشريك، وأن تتجنب أي أفكار سلبية ضده قد تقوض العلاقة بينكما.





وعوض ذلك احرص على التحلي بالإيجابية والبحث عن حسنات الشريك ومزاياه وخصاله الحميدة.





احرص على العقلانية





لا بد من التحلي بالتفكير العقلاني رغم الغضب من شريك حياتك، وبعد أن هدوء عاصفة الشجار، حاول أن تعطي نفسك فرصة لمناقشة المشكلة بشكل عقلاني للوصول إلى حل يُرضي الطرفين.





امنح نفسك وقتًا بمفردك





إذا كنت من النوع العصبي حاول أن تغادر المكان وتبقى بمفردك بعض الوقت لترتاح أعصابك، ثم حاول أن تناقش المشكلة مع شريك حياتك في جو يسوده الهدوء.





تجنب تجاهل المشكلة



