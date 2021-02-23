شاهد.. إنجاز ناسا التاريخي يعيد وثيقة سرية إلى السطح

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شاهد.. إنجاز ناسا التاريخي يعيد وثيقة سرية إلى السطح
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:51 م
أمنية فوزي
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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، مقاطع فيديو مذهلة التقطتها كاميرات مثبتة على مركبة الفضاء بيرسيفرانس روفر لعملية هبوطها على سطح المريخ.
كما تداول ناشطون على السوشيال ميديا، وثيقة لوكالة المخابرات المركزية (CIA) رفعت عنها السرية، تشير إلى أن الولايات المتحدة لاحظت وجود مظاهر حياة قديمة وأهرامات على سطح المريخ قبل 37 عامًا.
وتناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، بثته عن وكالة الفضاء الدولية ناسا، حيث أشارت إلى أنها حققت إنجازا تاريخيا بإرسال مركبة استكشاف لسطح كوكب المريخ للتعرف على مظاهر الحياة القديمة فيه.
ودفع الحدث، رواد مواقع التواصل إلى إعادة تداول وثيقة قديمة لوكالة الاستخبارات الأمريكية رفعت عنها السرية تدعي وجود أهرامات وظلال لأشخاص يتسمون بالطول والنحافة الشديدة.
وذكرت صحيفة ديلي ستار، أن الوثيقة الصادرة بتاريخ 22 مايو 1984 تتحدث عن أن الكوكب الأحمر كانت عليه مظاهر لحياة قديمة تعود إلى أكثر من مليون عام قبل الميلاد.
كما تداول ناشطون على السوشيال ميديا، وثيقة لوكالة المخابرات المركزية (CIA) رفعت عنها السرية، تشير إلى أن الولايات المتحدة لاحظت وجود مظاهر حياة قديمة وأهرامات على سطح المريخ قبل 37 عامًا.
وتناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، بثته عن وكالة الفضاء الدولية ناسا، حيث أشارت إلى أنها حققت إنجازا تاريخيا بإرسال مركبة استكشاف لسطح كوكب المريخ للتعرف على مظاهر الحياة القديمة فيه.
ودفع الحدث، رواد مواقع التواصل إلى إعادة تداول وثيقة قديمة لوكالة الاستخبارات الأمريكية رفعت عنها السرية تدعي وجود أهرامات وظلال لأشخاص يتسمون بالطول والنحافة الشديدة.
وذكرت صحيفة ديلي ستار، أن الوثيقة الصادرة بتاريخ 22 مايو 1984 تتحدث عن أن الكوكب الأحمر كانت عليه مظاهر لحياة قديمة تعود إلى أكثر من مليون عام قبل الميلاد.
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