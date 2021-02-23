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شاهد.. إنجاز ناسا التاريخي يعيد وثيقة سرية إلى السطح

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، مقاطع فيديو مذهلة التقطتها كاميرات مثبتة على مركبة الفضاء بيرسيفرانس روفر لعملية هبوطها على سطح المريخ.

كما تداول ناشطون على السوشيال ميديا، وثيقة لوكالة المخابرات المركزية (CIA) رفعت عنها السرية، تشير إلى أن الولايات المتحدة لاحظت وجود مظاهر حياة قديمة وأهرامات على سطح المريخ قبل 37 عامًا.

وتناولت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، بثته عن وكالة الفضاء الدولية ناسا، حيث أشارت إلى أنها حققت إنجازا تاريخيا بإرسال مركبة استكشاف لسطح كوكب المريخ للتعرف على مظاهر الحياة القديمة فيه.

ودفع الحدث، رواد مواقع التواصل إلى إعادة تداول وثيقة قديمة لوكالة الاستخبارات الأمريكية رفعت عنها السرية تدعي وجود أهرامات وظلال لأشخاص يتسمون بالطول والنحافة الشديدة.

وذكرت صحيفة ديلي ستار، أن الوثيقة الصادرة بتاريخ 22 مايو 1984 تتحدث عن أن الكوكب الأحمر كانت عليه مظاهر لحياة قديمة تعود إلى أكثر من مليون عام قبل الميلاد.

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