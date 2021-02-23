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مأساة حمودة.. فقد أسرته بالكامل فى غرق مركب مريوط "زوجته وبناته الثلاثة"

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:46 م
داليا الحسين
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قال أحمد خليل، عضو مجلس النواب، إن البحث لا زال جاريًا عن مفقودين في حادث غرق مركب في بحيرة ديروط، لافتا إلى أن كل الضحايب أقارب ومن بيت واحد.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عدد الضحايا عدد الآن 9 متوفين وتم إخراج 6 أشخاص ناجين ويتبقى 5 مفقودين حتى الآن.

ولفت أحمد خليل، عضو مجلس النواب، إلى أن صاحب المركب هو السائق ويقبع قيد التحقيق حاليًا، موضحا أنه من نفس عائلة المتوفين، موضحًا أن هناك مواطن يدعى حمودة فقد كامل أسرته المكونة من زوجته و3 من بناته ما يعني أنه سيذهب لمنزله ولن يجد أحدًا.

وأردف أنه تم الدعم بغطاسين من أماكن حتى لا يتوقف البحث حتى يتم خروج جميع الغرقى، مشيرا إلى أن هناك ملاحم تكونت من قبل الشباب المتطوعين للبحث عن المفقودين والذي بدأوا الغطس وسط سوء الأحوال الجوية.

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