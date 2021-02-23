أكاديمية البحث العلمي: لدينا مهندسون مؤهلون للاشتراك في كافة المشاريع القومية

قال الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس اكاديمية البحث العلمي، إن الأكاديمية سباقة في مجال التحول الرقمي بالتعاون مع العديد من المؤسسات، مشيرًا إلى أن الأكاديمية دعمت التحول الرقمي في مجال الزراعة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، وجامعة النيل، والكثير من الجهات.



وتابع "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور ببرنامج "رؤية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الاكاديمية عقدت حتى الآن 3 دورات في مجال صناعة السيارات الكهربائية، بعد وجود شغف كبير من الشباب المصري في الاشتراك في المسابقات العالمية في هذا المجال.



ولفت إلى أن مستوى الطلاب متقدم من حيث التطوير في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن مصر لديها مهندسين مؤهلين في الاشتراك في كافة المشاريع القومية التي تقام من قبل الدولة، أو في صناعة السيارات الكهربائية.

