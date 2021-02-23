فيليك يعلن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا





أعلن هانز فيليك مدرب فريق بايرن ميونخ تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره لاتسيو في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره لاتسيو اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء تشكيل فريق بايرن ميونخ لمباراة اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: نوير





خط الدفاع: زوله ، بواتينج ، ألابا, ديفيز





خط الوسط: كيميتش, جورتزكا ،ساني





خط الهجوم:موسيالا ،كومان ،ليفاندوفسكي



