Advertisements

الجزائر تغلق حدودها مع تونس

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قرّرت السلطات الجزائرية اليوم الثلاثاء، إغلاق النقاط والمعابر الحدودية مع تونس أمام كافة أنواع الحركة التجارية والسياحية وكافة الأشخاص والعربات بما في ذلك التراخيص الإستثنائية والتبادل التجاري.

 

ودعت السلطات الجزائرية مواطنيها المتواجدين في التراب التونسي الى الإتصال بالقنصلية الجزائرية في قفصة والكاف قبل التوجه إلى المعابر الحدودية.

 

ومن جانبه، أكد مصدر تونسي رفيع لإذاعة موزاييك التونسية، أن الإجراء الجزائري "مؤقت " واتخذ تماشيا مع التطورات الصحية في الفترة الأخيرة، مشيدا بمتانة العلاقات المتينة بين البلدين.

 

و يرجّح أن يكون هذا القرار المفاجئ بسبب بإعلان اللجنة العلمية التونسية لمجابهة كورونا اكتشاف حالتين من السلالة المتحورة لفيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا تونس الحدود الجزائر

أخبار تهمك

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من باتشيكو بعد تعثر الزمالك أمام تونجيث بدوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

لم تكن أجواء كرة.. تصريح مثير من موسيماني بشأن مباراة الأهلي وسيمبا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ ساعة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 14 ساعة

إصابة يوسف شعبان بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يزاحم مانشستر يونايتد على ضم الجوهرة العربية

منذ 33 دقيقة

عبد الحليم علي يدعم لاعبي الزمالك بعد التعادل مع تونجيث

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تونس ستحصل على طاقة كهربائية إضافية من الجزائر والمغرب لمجابهة ذروة الطلب على الكهرباء هذا الصيف

السلطات الإيطالية توافق على عودة 5 تونسيين من بين 14 مهاجرا غير شرعيا‎

قرار من السلطات الليبية يؤدي لاندلاع احتجاجات في بنقردان

إطلاق سراح سوريين ضبطوا متسللين إلى تونس

إيقاف 3 جزائريين دخلوا تونس بطريقة غير شرعية

تونس تمنع دخول جزائري بطريقة غامضة..!

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

06:48 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

06:43 م

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»