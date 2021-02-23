الجزائر تغلق حدودها مع تونس

قرّرت السلطات الجزائرية اليوم الثلاثاء، إغلاق النقاط والمعابر الحدودية مع تونس أمام كافة أنواع الحركة التجارية والسياحية وكافة الأشخاص والعربات بما في ذلك التراخيص الإستثنائية والتبادل التجاري.

ودعت السلطات الجزائرية مواطنيها المتواجدين في التراب التونسي الى الإتصال بالقنصلية الجزائرية في قفصة والكاف قبل التوجه إلى المعابر الحدودية.

ومن جانبه، أكد مصدر تونسي رفيع لإذاعة موزاييك التونسية، أن الإجراء الجزائري "مؤقت " واتخذ تماشيا مع التطورات الصحية في الفترة الأخيرة، مشيدا بمتانة العلاقات المتينة بين البلدين.

و يرجّح أن يكون هذا القرار المفاجئ بسبب بإعلان اللجنة العلمية التونسية لمجابهة كورونا اكتشاف حالتين من السلالة المتحورة لفيروس كورونا.