Advertisements

أشرف صبري: حدثت ملحمة بين المدنيين ورجال الإنقاذ لانتشال ضحايا مركب مريوط (فيديو)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:50 م
كساب أحمد
Advertisements
وصف الدكتور أشرف صبري، مالك مركب متطوع لانتشال ضحايا مريوط، حادث غرق المركب بالمؤسفة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «مينفعش واحد مصري يشوف الحادث ولا يتطوع بأي جهد يملكه»، متابعا «حدثت ملحمة بين المدنيين ورجال الإنقاذ لانتشال الضحايا».

وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وخالص التعازي لأهالي الضحايا، لافتا إلى أن البحث عن المفقودين ما زال جاريا، مشيرًا إلى أن الغواصين يواجهون عدة صعوبات خلال عملية البحث عن المفقودين، من بينها انعدام الرؤية والانخفاض الشديد لدرجات الحرارة.

أخبار تهمك

عبد الحليم علي يدعم لاعبي الزمالك بعد التعادل مع تونجيث

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 14 ساعة

ليفربول يزاحم مانشستر يونايتد على ضم الجوهرة العربية

منذ نصف ساعة

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

منذ حوالي 3 ساعات

لم تكن أجواء كرة.. تصريح مثير من موسيماني بشأن مباراة الأهلي وسيمبا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ أقل من ساعة

إصابة يوسف شعبان بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من باتشيكو بعد تعثر الزمالك أمام تونجيث بدوري الأبطال

منذ 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي

عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا

06:48 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

04:54 م

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

06:43 م

الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»