أشرف صبري: حدثت ملحمة بين المدنيين ورجال الإنقاذ لانتشال ضحايا مركب مريوط (فيديو)

وصف الدكتور أشرف صبري، مالك مركب متطوع لانتشال ضحايا مريوط، حادث غرق المركب بالمؤسفة.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «مينفعش واحد مصري يشوف الحادث ولا يتطوع بأي جهد يملكه»، متابعا «حدثت ملحمة بين المدنيين ورجال الإنقاذ لانتشال الضحايا».



وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وخالص التعازي لأهالي الضحايا، لافتا إلى أن البحث عن المفقودين ما زال جاريا، مشيرًا إلى أن الغواصين يواجهون عدة صعوبات خلال عملية البحث عن المفقودين، من بينها انعدام الرؤية والانخفاض الشديد لدرجات الحرارة.

