دارسون: صوم يونان منسوب لأهل نينوى وليس له

نظمت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، ثاني قداساتها الثلاث، ذات الطابع الاحتفالي بصوم يونان.





صوم جبرى ليونان

وقال الدكتور جون عماد، الحاصل على بكالريوس الكلية الاكليريكية فرع الانبا رويس، الملحقة بكاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية، في تصريحات خاصة، إن الكنيسة القبطية الارثوذكسية تحتفل في الثلاث ايام بتوبة أهل نينوى وليست حادثة يونان.

وأضاف: "يونان صام صوما جبريًا فلم يجد ما ياكله داخل بطن الحوت، اما اهل نينوى فهم الذين صاموا طواعية ولم يذوقوا المأكل والمشرب، لفترة طويلة حرصًا منهم على تقديم التوبة لله".





صوم عن خطايا نينوى

المهندس عادل يعقوب، امين خدمة المرحلة الاعدادية، قال في تصريحات خاصة، إن الكنيسة دائما ما تحرص على ان توصل رسالة ثابتة واساسية للنشئ القبطي طوال فترة الصوم، وهي ان الصوم الحق هو الامتناع عن الشهوات والخطايا، على غرار ما فعل اهل نينوى.

وأشار "يعقوب" إلى أن التسمية الكنسية الحقيقية للصوم هو "صوم أهل نينوى" وليس صوم يونان.





من هو يونان؟

ويونان هو احد الانبياء الصغار في الكتاب المقدس، الذي يحتوى علىسفرا بالعهد القديم يحتوي على اسمه ويتكون من 4 فصول أو اصحاحات بحسب المسمى الكنسي، ويورى السفر قصة ايمان اهل نينوى بالله، على يد يونان النبي الذي حاول الهرب من رسالته الا ان الله اجبره على اتمامها بعد ان بلعه حوتا ضخما لمدة 3 ايام.