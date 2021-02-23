انفوجراف انفوجراف Advertisements 13 اختصاص للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بلائحة "مجلس الشيوخ".. تعرف عليها الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:52 م Advertisements 13 اختصاص للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بلائحة "مجلس الشيوخ".. تعرف عليها أخبار تهمك الخارجية: وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية التعاون بعد قمة العلا منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. قرار ناري تجاه لاعبي الأهلي بعد الخسارة من سيمبا التنزاني منذ حوالي 3 ساعات أول قرار من الزمالك تجاه باتشيكو بعد التعادل أمام تونجيث السنغالي منذ ساعة إصابة يوسف شعبان بفيروس كورونا منذ أقل من ساعة عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك منذ حوالي 5 ساعات 3 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الأبطال منذ حوالي 4 ساعات ليفربول يزاحم مانشستر يونايتد على ضم الجوهرة العربية منذ نصف ساعة أول تعليق من باتشيكو بعد تعثر الزمالك أمام تونجيث بدوري الأبطال منذ 43 دقيقة عاجل.. سيمبا يهز شباك الأهلي بتسديدة صاروخية (فيديو) منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد سقوط الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا منذ ساعتين و 46 دقيقة عاجل - موسيماني: تعرضنا لمضايقات من الأمن في تنزانيا.. وهذه كرة القدم بإفريقيا منذ ساعتين و 41 دقيقة نجم الأهلي يقترب من الرحيل منذ ساعة لم تكن أجواء كرة.. تصريح مثير من موسيماني بشأن مباراة الأهلي وسيمبا منذ ساعتين و 30 دقيقة تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي الإفريقية بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني منذ حوالي 4 ساعات عبد الحليم علي يدعم لاعبي الزمالك بعد التعادل مع تونجيث منذ أقل من ساعة Advertisements