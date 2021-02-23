خبير: التحول الرقمي يتيح التنبؤ بأي أعطال مستقبلية في المصانع

قال المهندس حسام الجمل، خبير التحول الرقمي، إن تأثير التحول الرقمي على الصناعية كبير جدًا، ويزيد الانتاج بشكل عظيم، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي هام جدًا للصناعة المصرية لكي تنتقل من المنافسة المحلية والاقليمية للمنافسة العالمية.



وتابع "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور ببرنامج "رؤية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن التحول الرقمي ينعكس على الصناعة بصورة كبيرة، لأنه يقلل تكلفة الانتاج ويزيد من الأرباح، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يتيح ربط كل الماكينات في المصانع، وتفادي أي اخطاء، وزيادة جودة الإنتاج، والتحكم فيما يسمى بالصيانة.



ولفت إلى أن وجود الأتربة في المصنع قد يؤدي إلى عطل في الماكينات، ولكن من خلال التحول الرقمي نستطيع التنبؤ بالأعطال التي قد تحدث، كما أن التحول الرقمي يقلل من استخدام الطاقة، وهذا يزيد من الأرباح والتنافسية بشكل كبير للغاية.

