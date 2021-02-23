بمناسبة الصوم.. تعرف على نغمات الكنيسة الخمس في الصلاة

نظمت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، ثاني قداساتها الثلاث، ذات الطابع الاحتفالي بصوم يونان.





وتصلي الكنيسة طوال فترة صوم يونان بنغمة تسمى بالنغمة الصيامي، حسب ما شرح المرتل اسامة عيد، المرتل بايبارشية الوادي الجديد، والذي شرح في تصريحاغت خاصة النغمات الخمس التي تصلي بها الكنيسة القبطية طوال العام.





اولًا النغمات السنوي

قال عيد في تصريحات خاصة، إن الكنيسة تصلي بالنغمات السنوي، طوال العام، فهي النغمة المستخدمة في حالة عدم وجود مناسبة او عيد او صوم، كما تستخدمها الكنيسة خلال صومي العذراء والرسل.





ثانيا النغمة الصيامي

وأوضح عيد إنها هي النغمة التي يتميز بها صوم يونان والصوم الكبير، وبها مزيج بين الحالة التي تسببها النغمات السنوي والنغمة الحزينة نسبيا لتدخل المصلي في حالة روحية تناسب رغبته في تقديم التوبة لله.





ثالثًا النغمة الكيهكية

وأشار عيد أن تلك النغمة لا تستخدم الا في شهر كيهك فقط والذي ياتي تزامنا مع احتفالات الكنيسة بصوم الميلاد المجيد.





رابعًا النغمات الفرايحي

واكد عيد ان تلك النغمات سميت بالفرايحي لانها تستخدم في الاعياد والافراح والمناسبات السارة بالكنيسة مثل عيد الميلاد وعيد القيامة المجيد وعيد الغطاس وعيد الصعود وعيد العنصرة وغيرها من الاعياد ذات الطابع السيدي المفرح والمبهج.





خامسا النغمة الحزينة

واوضح عيد ان تلك النغمة لاتستخدم الا في اسبوع الالام فقط، وهو اسبوع وحيد ياتي في انتهاء احتفالات الكنيسة بالصوم الكبير الذي تقدر مدته بـ55 يومًا متصلة، ويسبق عيد القيامة المجيد مباشرة.

وتصلي فيه الكنيسة بالنغمات الحزينة لتذكرها خيانة يهوذا تلميذ المسيح له وخطايا البشر التي دفعت السيد المسيح للتضحية بنفسه على الصليب فداء عنهم بحسب الايمان المسيحي.