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اتفاقية توأمة بين صناعة الأردن واتحاد الصناعات العراقية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
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وقعت غرفة صناعة الأردن، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة بغداد اتفاقية توأمة مع اتحاد الصناعات العراقية، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون في مجال انشاء الشراكات والمشاريع الصناعية المشتركة بين البلدين، وتبادل المعلومات، وزيادة تبادل زيارات الوفود الاقتصاديّة على قاعدة المصلحة المشتركة للطرفين.

وحسب بيان صحفي للغرفة، وصف المهندس الجغبير زيارة الوفد الاقتصادي الأردني الحالية للعراق بـ"الناجحة" على مختلف المستويات، وشهدت لقاءات عمل ثنائية بين صناعيين أردنيين ونظرائهم العراقيين، مؤكدا أن الجانب العراقي ابدى رغبة حقيقية بتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية.

واشار إلى أن مثل هذه الزيارات التي تشهد مُشاركة رسميّة، تؤكد حرص الحكومة على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشير إلى نجاعة الشراكة في حالة تطبيقها، مبينا أن القطاع الخاص هو القادر على تحقيق التنمية ولكن الحكومات يجب ان تفتح الطريق أمامه.

واوضح المهندس الجغبير أن الزيارة شهدت وضع الخطوط النهائية والدفع باتجاه تسريع وانجاز توقيع مذكرة التعاون المشترك بين هيئة البحث والتطوير الصناعي التابع لوزارة الصناعة والمعادن العراقية وبين مركز التعبئة والتغليف الوطني التابع لغرفة صناعة الأردن بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين.

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المشاريع المشتركة العلاقات الاردنية العراقية التوأمة بين الاردن والعراق

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