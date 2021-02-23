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تعرف على أبرز ألحان الكنيسة القبطية في صوم يونان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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نظمت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، ثاني قداساتها الثلاث، ذات الطابع الاحتفالي بصوم يونان.

وتميز الكنيسة مناسبتها بالألحان، ولك مناسبة الحانها الخاصة، ويقول المرتل "ناروز عبده" المرتل بإيبارشية الجيزة، إن ألحان صوم ينوان تتشابه بنسبة 90% مع الحان الصوم الكبير، وفيما يلي تقسيمة ألحان صوم يونان كما شرحها "ناروز" في تصريحات خاصة

أولا في تقدمة الحمل
أشار ناروز إلى أن طقس الالحان الخاص بصوم يونان ينص على تلاوة لحن "الليلويا اي ايخون" في تقدمة الحمل وهو يحل بدلا من لحن "الليلويا جي افمفئي" الذي يقال في ايام الاسبوع من الاثنين للجمعة.

ثانيًا في تحليل الخدام
اوضح ناروز في تصريحاته الخاصة إلى أن الكنيسة تتلو لحن "نيف سينتي خني توؤ"، قبل تحليل الخدام مباشرة في القداس الالهي، وذلك بدلا من لحن سو الذي اعتادت عليه الكنيسة في الايام السنوية.

ثالثا في القراءات
أكد ناروز ان الكنيسة تتلو وقت القرارات لحنين يميزا صوم يونان عن اي صوم اخر، والاول هو انثوتي تي شوري، الذي يحل محل لحني "طاي وتي شوري"، ولحن شاري افنوتي والذي يأتي كمرد للابركسيس بدلا من لحن "شيري ني ماريا".

رابعًا في الختام
أشار ناروز الى ان الكنيسة تتلو في الختام لحن صوما طوس، الذي يأتي بدلا من لحن امين الليلويا.

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