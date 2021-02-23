مبادرة حياة كريمة.. قافلة طبية بقرية النصر وام الحويطات بالبحر الأحمر (صور)



أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن قافلة طبية مجانًا بقريتى أم الحويطات وقرية النصر جنوب مدينة سفاجا، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.







ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أقيمت قافلة طبية علاجية بقرية النصر ك85 وقرية ام الحويطات على مدار يومى 22 و23 فبراير 2021 حيث تم الكشف وصرف العلاج لعدد 248 مواطن واجراء عدد 42 فحص معملى وعدد 6 حالة اشعة وعدد 32 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة.



واضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.



كما تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية بقرية ام الحويطات ضمن مبادرة " حياة كريمة " وتوفير العلاج لعدد 150‪مواطن تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.



أوضحت المغربي، أن القافلة تأتي في إطار توجيهات الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لتقديم الدعم بالكشف والعلاج وتحويل الحالات التي تحتاج الي عمليات جراحيه لأهالي قرية ام الحويطات بسفاجا.



أشارت رئيس المدينة الي ان القافلة أقيمت قافلة طبية علاجيةبقرية ام الحويطات وقرية النصر بكيلو 85 على مدار على يومى 22 و23فبراير حيث تم الكشف وصرف العلاج لعدد 150‪ مواطن واجراء عدد 37 فحص معملى وعدد 9 حالة اشعة وعدد 28 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة وتم تحويل عدد من حالات لمستشفى سفاجا المركزي لاستكمال العلاج، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان.



وأضافت المغربي أن القافلة شملت العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرةً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة البحر الأحمر.