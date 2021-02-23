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ترانيم يونان.. الأقباط يتغنون لمدة 3 أيام بـ"اسمع صراخي"

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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نظمت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، ثاني قداساتها الثلاث، ذات الطابع الاحتفالي بصوم يونان.

وينتهز الأقباط المواسم الخاصة بهم، ليعبرون عنها في ترانيم روحية، لها أحلنا شجية، حدثنا عنها المرنمة "مارينا عبيد"، عحدى مرنمات الكنيسة القبطية في قنا.

اسمع صراخي يا سيدي
وقالت مارينا في تصريحات خاصة، إن ابرز تلك الترانيم التي يتغنى بها الاقباط في صوم يونان، هي ترنيمة "اسمع صراخي يا سيدي"، والتي تعتبر من الحان الاب مكاري يونان، وخرجت للنور في البوم مالي سواك لفريق الحياة الافضل، وهي من اداء المرنمة منال سمير.
وتقول كلمات الترنيمة:" ها قد أعيت في نفسي من ضيقي أدعوك ياربي وأنت وحدك أذكرك لأنك شبع قلبي .. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنيك.. ارحمني وامسك بيدي لأنك شبع قلبي".

للأطفال نصيب في ترانيم يونان
واشارت "عبيد" إلى أن للاطفال ترانيمهم المحببة، وفي مثل ذلك الوقت من العام جميع الاطفالي يقولون ترنيمة "تعالوا تعالوا التي تقول:" تعالوا تعالوا تعالوا ياللا بينا نشوف..يونان كان اية حالة فى بطن الحوت من الخوف"، وهي ترنيمة تخيلية كحوار مع شخصية يونان.

ترانيم مدارس الاحد
وأضافت مارينا أن من ضمن اشهر الترانيم الخاصة بيونان النبي والتي تقال في مدارس التربية الكنسية المعروفة بمدارس الاحد، ترنيمة انا الحوت وهي ترنيمة تخيلية يتحدث فيها الحوت الذي ابتلع يونان النبي، وتقول:" انا الحوت هوة الحوت ضخم كبير بيأكل كتير.. مرة بلعت حاجة غريبة حاجة غريبة.. متهيألى سمكة عجيبة سمكة عجيبة.. وسمعت صوت بيقول.. انت مين ياأخينا جيت من اى سفينة".

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