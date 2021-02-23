مياه الشرب بالإسكندرية: الأمطار الغزيرة لم تسبب إي إعاقات مرورية

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، إن المحافظات شهدت مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء سقوط أمطار غزيرة، مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد واستنفار الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأحياء وشركات المياه للتعامل مع الحدث.



وأضاف "نافع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أن جميع الأمور مستقرة الآن ولا توجد أي إعاقات مرورية أو إغلاق للشوارع الرئيسية، لافتًا إلى أن الأمواج لم ترتفع بصورة كبيرة وتم التعامل مع تجمعات المياه.



وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، أن المياه يتم تصريفها في شبكات مياه الصرف الصحي أو البحار أو المجاري المائية المختلفة، مؤكدًا أنه في المستقبل سيتم استخدام مياه الأمطار مرة أخرى وهذا الذي تم في محور المريوطية حاليًا.



وكانت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء الموافق 24 فبراير2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الأربعاء نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط السواحل الغربية.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.



طقس الأربعاء ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- طقس بارد على جنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رأس سدر- الطور) على فترات متقطعة (60% تقريبًا) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الزعفرانة- رأس غارب – الغردقة - القصير) على فترات متقطعة (50% تقريبًا).

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.