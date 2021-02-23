إيموبيلي يقود هجوم لاتسبو ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا





أعلن سيميوني إنزاجي مدرب فريق لاتسيو تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره لاتسيو اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء تشكيل فريق لاتسيو الرسمي لمباراة اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: رينا





خط الدفاع: باتريكيو، أتشيربي، موساشيو





خط الوسط: سافيتش، لوكاس، البيرتو، لاتزاري، ماروسيتش





خط الهجوم: إيموبيلي، كوريا



