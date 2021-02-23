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أوباما يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يتربع يوسف إبراهيم أوباما نجم الزمالك على قمة ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 / 2021، حيث سجل 7 أهداف خلال مشاركته في مباريات الفريق الأبيض بالبطولة.

ويلاحق "أوباما" على صدارة الهدافين 3 لاعبين هم، شميلس بيكلي لاعب المقاصة، وأحمد سمير ظهير طلائع الجيش، وحسام حسن مهاجم سموحة وسجل كل منهما 6 أهداف.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن:-
1- يوسف أوباما (الزمالك) 7 أهداف
2- شيمليس بيكلي (المقاصة) 6 أهداف
3- أحمد سمير (طلائع الجيش) 6 أهداف
4- حسام حسن (سموحة) 6 أهداف
5- رمضان صبحي (بيراميدز) 5 أهداف
6- جون أوكويي إيبوكا (إنبي) 5 أهداف
7- رزاق سيسيه (الاتحاد السكندري) 5 أهداف
8- عمر كمال (المصري البورسعيدي) 5 أهداف
9- شريف عادل دابو (سيراميكا كليوباترا) 5 أهداف
10- أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) 4 أهداف
11- باسم مرسي (المقاصة) 4 أهداف
12- محمود كهربا (الأهلي) 4 أهداف

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الزمالك الدوري المصري الاهلي أوباما

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