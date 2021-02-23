أوباما يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

يتربع يوسف إبراهيم أوباما نجم الزمالك على قمة ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 / 2021، حيث سجل 7 أهداف خلال مشاركته في مباريات الفريق الأبيض بالبطولة.





ويلاحق "أوباما" على صدارة الهدافين 3 لاعبين هم، شميلس بيكلي لاعب المقاصة، وأحمد سمير ظهير طلائع الجيش، وحسام حسن مهاجم سموحة وسجل كل منهما 6 أهداف.





ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن:-

1- يوسف أوباما (الزمالك) 7 أهداف

2- شيمليس بيكلي (المقاصة) 6 أهداف

3- أحمد سمير (طلائع الجيش) 6 أهداف

4- حسام حسن (سموحة) 6 أهداف

5- رمضان صبحي (بيراميدز) 5 أهداف

6- جون أوكويي إيبوكا (إنبي) 5 أهداف

7- رزاق سيسيه (الاتحاد السكندري) 5 أهداف

8- عمر كمال (المصري البورسعيدي) 5 أهداف

9- شريف عادل دابو (سيراميكا كليوباترا) 5 أهداف

10- أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) 4 أهداف

11- باسم مرسي (المقاصة) 4 أهداف

12- محمود كهربا (الأهلي) 4 أهداف



