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توخيل يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن الالماني توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي تشميل فريقه الرسمي الذي سيواجه أتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره تشيلسي اليوم الثلاثاء 23 فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم كالآتي: 

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: ازبيلكوتا - كريستينسين - روديجير - ماركوس الونسو. 

خط الوسط: كوفاسيتش - هودسون أودوي - ماونت - جورجينو.

خط الهجوم: تيمو فيرنر - أولفيه جيرو.

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توخيل تشيلسي اتلتيكو مرديد

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