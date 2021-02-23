سيميوني يعلن تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا





أعلن دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره تشيلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره تشيلسي اليوم الثلاثاء 23 فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء تشكيل فريق أتلتيكو مدريد لمباراة اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: أوبلاك.





خط الدفاع: فيلبي - هيرموسو - سافيتش - يورنتي.





خط الوسط: كوكي - ساؤول نيجويز - ليمار - جواو فيليكس.





خط الهجوم: انخيل كوريا - لويس سواريز.



