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انثوتي تيشوري.. أطول ألحان صوم يونان.. تعرف عليه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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نظمت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، ثاني قداساتها الثلاث، ذات الطابع الاحتفالي بصوم يونان.

ويمتاز صوم يونان بالالحان الكنسية التي لها طابع شجني، يساعد الفرد على التعمق في روح الصلاة وحياة التوبة.

ولعل أبرز الألحان التي تقال في صوم يونان هو لحن انثوتي تي شوري.

انثوتي تي شوري
وقال المرتل سامح سمعان الفريد، المرتل بايبارشية ديروط، إن لحن انثوتي تي شوري، يعتبر من اطول الحان صوم يونان، نظرا للمراحل التي يمر بها المرتل اثناء تلاوته، فهو ينقسم الى 3 مراحل لكل مرحلة طابع موسيقي مشابه لسابقتها، الا ان جميعهم يتميزون بروح صلاة قوية جدا.
واشار "الفريد" إلى أن لحن انثوتي تي شوري، يقال قبل قراءات الكنيسة بالقداس الالهي.

كلمات اللحن
قال "الفريد ان اللحن كلماته بحسب اللغة القبطية قليلة الا انها باللحن المطول تستغرق وقتا مثل 10 دقائق، وتقول الكلمات باللغة القبطية:" إنثوتي تيشوري إن نوب إنكاثاروس إت فاي خابي جيبس إن
إكروم إت إسماروؤوت".

التفسير بالعربية
 وقال "الفريد" ان تلك الكلمات تعني باللغة العربية:" انت هي المجمرة الذهب النقي الحاملة جمر النار المبارك.

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