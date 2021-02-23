ليفربول يزاحم مانشستر يونايتد على ضم الجوهرة العربية

أكد تقرير صحفي إنجليزي، عن اهتمام ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد، بالتعاقد مع النجم الدولي المغربي، يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية، في الميركاتو الصيفي المقبل.





ووفقا لصحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية، فإن ليفربول ومانشستر يونايتد طلبا من إشبيلية تحديد سعر النصيري، من أجل التقدم بعروض لضمه في الصيف.

وأضافت الصحيفة، أن إشبيلية رفض عرضًا لضم النصيري من وست هام في يناير الماضي، مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

ويقدم النصيري مستويات رائعة مع إشبيلية هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفًا في جميع المسابقات حتى الآن، منهم 13 في الليجا.