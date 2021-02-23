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خبير: مصر في حاجة لاستكمال البنية التشريعية اللازمة للتحول الرقمي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء الأسبق، وخبير التحول الرقمي، إن المنظومة الرقمية تُفيد كافة القطاعات التجارية والاقتصادية، خاصة وأنها توفر قدرة على التحكم والتغيير السريع سواء في نوعية المنتج أو زيادة الإنتاج، وهذا الأمر مهم جدًا، خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للنمو بشكل كبير.

وتابع "الجمل"، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور؛ ببرنامج "رؤية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن التحول الرقمي يتقدم بشكل كبير، وفي حاجة للتفاعل بشكل سريع من الدولة والقطاع الخاص، لمواكبة آخر التطورات التي تحدث أول بأول.

وأضاف أن وزارة الاتصالات قامت بتطوير ليس بالقليل في البنية التحتية الخاصة بالاتصالات، كما أن البنك المركزي قام بدور كبير في الشمول المالي، لكننا في حاجة إلى استكمال البنية التشريعية اللازمة، لكي يكون التحول الرقمي في مصر مبني على منظومة مؤسساتية.

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