"حياتكم أهم".. رسائل المرشحين بانتخابات "الصحفيين" لأعضاء العمومية في ظل كورونا

يعيش أعضاء نقابة الصحفيين حالة من القلق، وسط إجراء انتخابات التجديد النصفي في ظل انتشار فيروس كورونا، وهو ما قد يُعرض حياة الزملاء للخطر، خاصة وأن أعداد المشاركين تتخطى الآلاف، في وقت أكد فيه قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، صعوبة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مبنى النقابة، وذلك نظرًا لسوء التهوية وضيق المكان، مقارنة بأعداد المشاركين.





ووجه المرشحون بالانتخابات رسائل لأعضاء الجمعية العمومية، داعين الزملاء للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، كنوع من الالتزام الأدبي والأخلاقي اتجاه بعضنا البعض، خاصة مع وجود عدد لا بأس به من كِبار السن، ودعوا للمشاركة، وسط توقعات بانخفاض النسبة، مما يُعرض المجلس المقبل، بألا يكون ممثلًا حقيقيًا عن اختيارات الجمعية العمومية.



اللجنة المشرفة تُلزم المرشحين بتطبيق الإجراءات الاحترازية

ودعت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، المرشحين والناخبين، لالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة وحياة الزملاء، وحمايةً للنقابة.





وألزمت اللجنة، المرشح، بتوقيع تعهد بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازينة والقواعد المُنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المُشرفة، وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وحياة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.



خراجة للصحفيين: حياتكم أهم وأثق في وعيكم

وقال محمد خراجة عضو مجلس النقابة، والمرشح على عضوية المجلس "فوق السن"، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتلتزم بما أكدت عليه الحكومة ووزارة الصحة للحفاظ على حياة الزملاء.



ووجه "خراجة" في تصريحات خاصة، رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "في النهاية حياتكم أهم من أي انتخابات، وأثق تمام الثقة في وعي الصحفيين، والأهم أن يكون لديكم رؤية صادقة في اختيار أعضاء المجلس المقبل".





حسين الزناتي: أطالبكم بالمشاركة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

وقال حسين الزناتي عضو مجلس النقابة، والمرشح على عضوية المجلس "فوق السن"، إن الخوف من عدم مشاركة النسبة الكافية من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما قد يُعرض المجلس المقبل بألا يكون مُمثلًا للعمومية بشكل حقيقي، وهو ما يُعتبر أيضًا مشكلة بالنسبة للمرشحين، بسبب التوقعات بانخفاض نسبة المشاركة والتصويت.



ووجه رسالة في تصريحات خاصة، لأعضاء العمومية قائلًا: " "أطالب الزملاء بقدر المستطاع، المشاركة بالانتخابات، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، حتى يكون تمثيل الأعضاء داخل المجلس وعلى مقعد النقيب، تمثيلًا حقيقيًا لأعضاء الجمعية العمومية".



أبوالسعود محمد: المشهد "ضبابي" والظروف استثنائية

وقال أبوالسعود محمد عضو مجلس النقابة سابقًا، والمرشح على عضوية المجلس "تحت السن"، إن المشهد الانتخابي في ظل كورونا "ضبابي"، ولكن الظروف بشكل عام استثنائية، ويجب أن تُجرى الانتخابات، بعيدًا عن أي تحايل على القانون، الذي لا يسمح نصه بأي تأجيل.





ووجه "أبوالسعود" في تصريحات خاصة، رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "حافظوا على صحتكم وحياتكم، وأؤكد أن إجراء الانتخابات ضروري، وتأجيلها يثير غضب وتخوف الجمعية العمومية، لذلك يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة وعدم تأجيل الانعقاد".