راعي كنيسة الضاهر يوضح للفجر مُسببات الأمل الست في قصة يونان

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم "يونان"، أو صوم باعوثا، أمس الإثنين 22فبراير، ولمدة 3 أيام، تشبها بيونان النبي.





وقال القس موسى موسى كاهن كنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل بالظاهر، في تصريحات خاصة، إنه يوجد في قصه يونان ٦ أنواع من مُسببات الأمل والرجاء هما:

١- الأمل في غفران الله وقبوله توبه الخاطئ (توبة يونان نفسه)

٢- الأمل في خلاص الناس مهما كانت خطاياهم (خلاص نينوي)

٣- الأمل في الأعمال الصغيرة والكبيرة (عمل الحوت والدودة واليقطينة كان له تأثير)

٤- الأمل في صفات الله(حب ورحمه للكل)

٥- الأمل في تدابير الله فـ(كل خطوة محسوبة حتى يتحقق الهدف)

٦- الأمل في الضعف (استجاب الله الي صلاه يونان وهو في أضعف حالاته وهو في بطن الحوت)





وتابع فى تصريح خاص "للفجر": الله دائمًا يفكر فى إنقاذ الفرد حتى ولو كان مُخطئًا".