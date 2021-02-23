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راعي كنيسة الضاهر يوضح للفجر مُسببات الأمل الست في قصة يونان

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم "يونان"، أو صوم باعوثا، أمس الإثنين 22فبراير، ولمدة 3 أيام، تشبها بيونان النبي.

وقال القس موسى موسى كاهن كنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل بالظاهر، في تصريحات خاصة، إنه يوجد في قصه يونان ٦ أنواع من مُسببات الأمل والرجاء هما:
١- الأمل في غفران الله وقبوله توبه الخاطئ (توبة يونان نفسه)
٢- الأمل في خلاص الناس مهما كانت خطاياهم (خلاص نينوي)
٣- الأمل في الأعمال الصغيرة والكبيرة (عمل الحوت والدودة واليقطينة كان له تأثير)
٤- الأمل في صفات الله(حب ورحمه للكل)
٥- الأمل في تدابير الله فـ(كل خطوة محسوبة حتى يتحقق الهدف)
٦- الأمل في الضعف (استجاب الله الي صلاه يونان وهو في أضعف حالاته وهو في بطن الحوت)

وتابع فى تصريح خاص "للفجر": الله دائمًا يفكر فى إنقاذ الفرد حتى ولو كان مُخطئًا".

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