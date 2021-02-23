أحد فرق إنقاذ مركب مريوط يكشف سبب وفاة غالبية الضحايا

كشف الدكتور أشرف صبري، أحد فرق إنقاذ غرق مركب مريوط، السبب في وفاة غالبية ضحايا حادث المركب على الرغم من أن بحيرة مريوط ليست في البحيرات العميقة.



وقال "صبحي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن برودة الطقس تسببت في فقدان سيطرتهم على حواسهم ودخولهم في حالة خمول وفقدان للوعي كانت السبب في وفاة أغلبهم.



ووجه الشكر لرجال الحماية المدنية لمجهودهم الكبير في محاولة إنقاذ الضحايا والبحث عن الجثث وانتشالها، معبرًا عن حزنه لهذه الواقعة المؤسفة، لافتًا إلى أن معظم القوارب في هذه المنطقة مازالت تقليدية وزيادة العدد كانت السبب في غرق المركب.



وفي تصريحات سابقة قال أحد فرق إنقاذ غرق مركب مريوط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، "مينفعش واحد مصري يشوف الحادث ولا يتطوع بأي جهد يملكه"، متابعا "حدثت ملحمة بين المدنيين ورجال الإنقاذ لانتشال الضحايا".



وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وخالص التعازي لأهالي الضحايا، لافتا إلى أن البحث عن المفقودين ما زال جاريا، مشيرًا إلى أن الغواصين يواجهون عدة صعوبات خلال عملية البحث عن المفقودين، من بينها انعدام الرؤية والانخفاض الشديد لدرجات الحرارة.