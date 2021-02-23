إعلام البرلمان: "هيكل" يتبع استراتيجية مدير بنك وليس وزير الدولة للإعلام

قالت النائبة ألفت المزلاوي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الإعلام الحالي مُشَوَّه وهناك تردي بصورة كبيرة للإعلام وتطاول من بعض الإعلاميين، مؤكدة أن الإعلام المصري لا يؤدي دوره علي أكمل وجه.



وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن حقيبة دولة الإعلام لا جدوي من استمرارها خاصةً أن هناك شبهة إهدار للمال العام طبقًا لتقارير لجنة الخطة والموازنة، متابعة "وزير الدولة للإعلام دائمًا ما يذكر في حديثه أنه مُكبل الأيدي فنحن نطالب بفك سراحه وأن يحل محله وزير اخر"، موضحة أن هناك تنازع بين الهيئات الإعلامية الثلاثة المُتمثلة في المجلس الأعلي لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.



وأكدت عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، أن اللجنة رفضت بيان وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، الذي ألقاه أمام البرلمان شكلًا وموضوعًا، خاصه أنه تناول الاستراتيجية الاعلامية بطريقة دائن ومدين وهذا لا يُعمل به في المنظومة الإعلامية، لافتة إلى أن الاستراتيجية الاعلامية تحتاج إلي فكر وليس المُحاسبة كدائن ومدين.



وأشارت "المزلاوي" إلي أن هناك بعض الأعمال الفنية تفوق قيمتها القيمة المادية وتجاوزت أرباحها ملايين الدولارات وهذا يرجع إلى استراتيجة الفن، مستطردة: "الفن لايقاس أبدا بالماديات ولكن الوزير أصر على الدخول في ذلك عند حديثه عن مدينة الانتاج الاعلامي وما تم صرفه علي القنوات.



وأوضحت، أن الإستراتيجية المُتبعة في إدارة المنظومة الإعلامية هي استراتيجية مدير بنك لتطوير الأداء وليس استراتيجة وزير الدولة للإعلام، مؤكدة أن الإعلام ليس دوره الربحية ولكن دوره أكبر من ذلك بكثير ويهدف إلى بناء الانسان والارتقاء به.

