"قلعها البنطلون وعملها شرخ".. "الفجر" في أول حوار مع أسرة الطفلة "جنى" ضحية الاغتصاب بالعمرانية (فيديو وصور)



"خان العيش والملح"، إنه ذئب بشري يبلغ من العمر 27 عامًا، سال لعابه على طفلة صغيرة عمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات ونصف، واغتصبها مرارا وتكرارا إلى أن أصيبت الطفلة الصغيرة بشرخ في الحوض، وعندما انكشف الأمر أصيب والدها بحالة نفسية ودخل مصحة للعلاج، بينما اضطرت الجدة لأخذ الأطفال ليعيشوا معها لأن والدتهم أيضا تركتهم.



جريمة مأساوية اهتزت لها منطقة العمرانية، وانتقلت محررة "الفجر" إلى منزل جدة الطفلة للتعرف أكثر على تفاصيل ما حدث.



بينما يلعب الأطفال بأمان إلى جوارها، وبقلب مكسور وحزين، وكلمات مترددة وخجولة، روت جدة الطفلة "جنى"، ما حدث لحفيدتها، موضحة أن المتهم قريبا لهم، وهو نجل عم والد الضحية ويدعى "علاء محسن"، لافتة إلى أنه اغتصب الطفلة الصغيرة منذ عشرة أيام، وأصيبت بشرخ في الحوض.



"كان عايز يقتلها"



تواصل الجدة حديثها إلى الفجر، وتقول: "أطلب من المسؤولين والرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجيب حق جنى، ويومها كان عايز يقتلها عشان يخفي الجريمة بتاعته"، موضحة أن المتهم "كان جايبلها كورة، وكان عايز يقتلها، وعندما عادت إلى المنزل وجدت جدتها دماء في "البنطلون"، وقالت لجدتها: "عمو علاء عورني، كان بيقلعني البنطلون ويحط فيا الدبوس".



والد الطفلة كان بيثق في المتهم وبيديله مفتاح الشقة



وأشارت الجدة إلى أن هذا حدث مع الطفلة "جنى" فقط، لافتة إلى أن الأطفال الثلاثة أشقائها وهم (آدم ٥ سنوات وكارما سنة ونصف) لم يحدث لهم شئ، مؤكدة: "ابني اتجنن وتعب نفسيا وفي المصحة حاليا بسبب الموضوع ده، لأنه كان يثق فيه، مشددة على أنها كانت تذهب إلى البيت وتجهز لهم الطعام، وحتى "علاء" -المتهم- كانت تعطي له طعاما باستمرار، وكان يدعوا لها، معقبة: "مش عارفة لية عمل كدة في البنت اللي عندها تلات سنين ونص".



ونفت الجدة ما تردد عن أن والد الطفلة أعطى "نسخة" من المفتاح للمتهم، مؤكدة: "هو معملوش نسخة، كان واثق فيه بس.. لكن المتهم مكانش بيشتغل، وكان صايع، وابني علمه يشتغل.. حسبي الله ونعم الوكيل فيه".



وأوضحت الجدة في حديثها إلى "الفجر"، أن المتهم كان يذهب إلى منزل نجلها، ويجلس مع الأطفال ويلعب معهم، ولم أتوقع أبدا أن يفعل ذلك، وعندما كشف الطبيب عليها، وقال لنا ما حدث لها "أغمى عليا".



سؤال برئ من الطفلة: هو لية عورني؟



"حرام طفلة زي دي تضيع.. حرام"... بدموع تنهمر من عينيها، تضيف جدة الضحية إلى "الفجر": "كفاية ابني في المصحة وضيعوه، وضيعوا الطفلة.. حرام.. الطفلة قالتلي: (هو لية عورني!!).. ودي أول جملة قالتلهالي".



"غيري البنطلون اللبس ده مش عاجبني"، تؤكد الجدة أن المتهم كان يطلب من الضحية أن تغير ملابسها بعد أن يغتصبها، وكان يحبس الطفلين الآخرين، ويضربهم، ويحبسهم داخل غرفة لكي يستطيع الانفراد بالطفلة.



المتهم علم إبني الإدمان



وتتابع الجدة كلامها، أن نجلي "عبد الله"، كان ملتزما دينيًا وكان حافظ القرآن، وبعد ترك زوجته لمسكن الزوجية منذ شهرين، بدأ نجل عمه يجلس معه كثيرًا، ولكونه عاطل ويشرب المخدرات، جعل نجلي يشرب أيضًا، حتى حياته تدمرت وزادت الخلافات أكثر بينه وبين زوجته.



الجدة تطالب السيسي بإعدام المتهم



بقلب مكسور وحزين على ما حدث لهم، توجه الجدة المكلومة رسالة إلى المسؤولين والرئيس، وتقول: "أطلب أنهم يعدموه.. نفسي يتعدم.. وبطلب من الرئيس السيسي إنه يعتبر "جنى" بنته، ويحكموا عليه بالإعدام، وحسبي الله ونعم الوكيل.. الأطفال معايا أنا من 10 أيام، وأمهم مسألتش عليهم، وأبني في مصحة لعلاج الإدمان".



"عملت معاها كتير".. تكشف الجدة أن المتهم اعترف أمام جهات التحقيق أنه اغتصبها عدة مرات، موضحة أن الطفلة نفسها قالت لجدتها إنه "كان بيقلعها البنطلون كتير"، مشددة: "أبني مكانش مخونه، وكان معتبره زي أخوه، وهو من ساعة ما عرف جاتله صدمة نفسية وتعبان.. وحسبي الله ونعم الوكيل فيه.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علاء.. إحنا طالبين القصاص.. طالبين يحكموا عليه بالإعدام".



التحقيقات: حبس المتهم



أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب طفلة عمرها ٣ سنوات



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من سيدة تتهم نجل عم أطفالها بهتك عرض ابنتها 3 سنوات، واغتصابها، بنطاق القسم.



تحريات المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة غرب الجيزة توصلت إلى صحة البلاغ الوارد، وتم إعداد مأمورية برئاسة الرائد محمد نجيب والنقيب عبد الرحمن محمدين معاوني مباحث القسم، وتمكنت من القبض عليه، واقتياده إلى ديوان القسم، بعد مرور أقل من 30 دقيقة من وقت البلاغ



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق



