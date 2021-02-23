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مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد مرشحة بايدن لمنصب سفيرة لدى الأمم المتحدة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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أيدت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، تعيين مرشحة الرئيس جو بايدن، ليندا توماس غرينفيلد، لتكون سفيرة بلادها لدى الأمم المتحدة.

 

ومع استمرار عملية التصويت، حصلت غرينفيلد على الأغلبية المطلوبة من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، وقد حصلت على 63 صوتا مؤيدا مقابل 19 صوتا رافضا لتعيينها.

 

وكان المجلس صوت يوم أمس الإثنين، في جلسة أولية لصالح تقديم ترشيح غرينفيلد وكانت الحصيلة 75 مؤيدين مقابل 20 رافضين، وكل الأصوات الـ20 الرافضة لتعيينها جاءت من الجمهوريين.

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