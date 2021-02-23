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36.5 % تراجع في أرباح البنوك الأمريكية بنهاية 2020

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، اليوم الثلاثاء، أن أرباح البنوك الأمريكية سجلت 147.9 مليار دولار في العام المنصرم، بانخفاض بلغ 36.5 بالمائة عن 2019.

وأظهرت أرباح علامات على القوة في الربع الرابع من العام الماضي حيث بدأ الاقتصاد في التعافي من الوباء، بحسب التقرير.

وارتفعت أرباح البنوك الأمريكية بنسبة 9.1 بالمائة في الربع الرابع من 2020 إلى 59.9 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق.

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